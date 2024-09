INCONTRI ASOLANI

XLVI Festival Internazionale di Musica da Camera 2024

Dedicato a Teodora Campagnaro

Asolo – Chiesa di San Gottardo/Teatro Duse

30 agosto al 13 settembre

Il virtuosismo del violino: Simon Zhu agli Incontri Asolani

Da Bach a Paganini e Ysaÿe: un viaggio musicale tra i capolavori per violino solo, interpretati dal giovane prodigio, vincitore del “Premio Paganini”

Il 46° Festival Internazionale di Musica da Camera “Incontri Asolani," organizzato da Asolo Musica – Veneto Musica, prosegue con un evento di straordinaria bellezza e virtuosismo: il concerto del violinista Simon Zhu, uno dei giovani violinisti più promettenti della sua generazione, vincitore del 57° Concorso Internazionale di Violino "Premio Paganini.” Che si terrà mercoledì 11 settembre 2024, alle ore 21:00, nella Chiesa di San Gottardo ad Asolo (TV). Il programma della serata sarà un viaggio attraverso tre secoli di musica partendo da Johann Sebastian Bach, passando per Niccolò Paganini e arrivando a Eugène Ysaÿe.

Quest'anno il festival rende omaggio al violoncello, ricordando la figura dell’artista Teodora Campagnaro che ne fu appassionata interprete, ma non poteva mancare l’approfondimento sulle quattro corde anche di un altro strumento della famiglia degli archi: il violino. Simon Zhu, giovane prodigio del violino, è il protagonista del penultimo concerto in programma. Dopo la vittoria al "Premio Paganini" di Genova nel 2023, ha intrapreso una serie di concerti in tutto il mondo, esibendosi con orchestre prestigiose e con strumenti storici di inestimabile valore. La sua carriera, iniziata a livello internazionale con il debutto alla Filarmonica di Berlino, è in costante crescita, e il suo stile esecutivo unisce una tecnica impeccabile a una sensibilità musicale fuori dal comune.

Ad Asolo Simon Zhu si presenta con tre autori capisaldi dell’archetto, tre personalità compositive differenti, ad iniziare dal sommo Johann Sebastian Bach. Zhu aprirà il concerto con la Sonata n. 2 in la minore, BWV 1003 che fa parte del ciclo di sei sonate e partite per violino solo, ed è considerata un capolavoro della musica barocca. La composizione si apre con un Grave, un’introduzione solenne e complessa, seguita da una Fuga che rappresenta uno degli esempi più alti di polifonia mai scritti per violino. L'Andante successivo è una meditazione delicata, mentre il finale, un Allegro vivace, è caratterizzato da un’energia ritmica trascinante.

Seguiranno i celeberrimi Capricci di Niccolò Paganini, pubblicati nel 1820 e destinati a segnare indelebilmente la storia del violino e di cui Zhu eseguirà alcuni tra i più noti. Furono proprio questi ventiquattro Capricci a creare attorno alla figura di Paganini quell’alone di mito e leggenda di questo singolare artista che in modo così esaustivo ed innovativo esplorò tutte le possibilità armoniche ed espressive del piccolo strumento a quattro corde.

Il concerto si concluderà con due Sonate per violino solo di Eugène Ysaÿe, uno dei più grandi violinisti del XX secolo. Zhu eseguirà la Sonata n. 4 in mi minore dedicata a Fritz Kreisler, un brano che combina virtuosismo e profondità emotiva, e la Sonata n. 6 in mi maggiore, dedicata a Manuel Quiroga, nota per il suo carattere brillante e il suo ricco tessuto armonico. Queste sonate, composte nel 1923, sono un omaggio al modello bachiano e riflettono l'evoluzione del linguaggio violinistico attraverso i secoli.

Asolo Musica ringrazia per il fondamentale sostegno il BELLUSSI Valdobbiadene, CentroMarca, Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia e Caffè Hausbrandt.

PROFILO

Simon Zhu

Violinista emergente con un repertorio versatile Nell’ottobre 2023 vince il 1° premio al Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova ed iniziano per lui una serie di importanti impegni concertistici, inclusa la rara opportunità di esibirsi con il violino “Cannone” di Paganini, un Guarneri del Gesù del 1743. Nel maggio 2021 ha vinto il secondo premio al concorso Menuhin a Richmond, Virginia. Simon Zhu ha fatto il suo debutto alla Filarmonica di Berlino nel 2015. Ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina, esibendosi con rinomate orchestre tra cui l'Accademia di San Martin in-the-Fields, l'Orchestra Sinfonica di Berlino e i Solisti da Camera di Salisburgo. Nelle prossime stagioni debutterà con l'Orchestra del Teatro La Scala, l'Orchestra del Teatro La Fenice, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra del Teatro San Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Dortmund. Attualmente studia all'HMTM di Monaco con Ana Chumachenco, oltre che sotto la guida di Ning Feng. Simon Zhu suona un importante violino di Zosimo Bergonzi del 1760 circa. Lo strumento è un generoso prestito della Stretton Society.

PROGRAMMA

Mercoledì 11 settembre, ore 21.00

Chiesa di San Gottardo – Asolo (TV)

Simon Zhu, violino

Johann Sebastian Bach

Sonata n. 2 in la minore per violino solo, BWV 1003

Eugène Ysaÿe

Sonata n. 4 in mi minore per violino solo op. 27

Niccolò Paganini

dai 24 Capricci per violino solo op. 1

Capriccio nn. 5, 7, 9, 20, 23, 24

Eugène Ysaÿe

Sonata n. 6 in mi maggiore per violino solo op. 27

Per informazioni

Asolo Musica - Associazione Amici della Musica cell. 392 4519244

info@asolomusica.com – www.asolomusica.com

www.boxol.it/asolomusica

Ufficio Stampa

Studio Pierrepi – Padova

Alessandra Canella canella@studiopierrepi.it

Federica Bressan ufficiostampa@studiopierrepi.it

www.studiopierrepi.it