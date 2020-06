Il virologo Crisanti: "Misurare la febbre nei centri commerciali? Una buffonata, non serve a nulla"

"Misurare la febbre nei centri commerciali? Una buffonata, non serve a nulla". In un'intervista a Fanpage.it il virologo Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova e membro della task force del Veneto, ha commentato alcune misure previste per la fase 2 dell'epidemia come la misurazione della temperatura nei luoghi pubblici.

"Se una persona è positiva ed è asintomatica, ci entra tranquillamente in questi posti - ha aggiunto - noi abbiamo usato questa strategia per impedire ai cinesi di trasmettere la malattia in Italia e abbiamo visto come è finita, quindi si tratta di un provvedimento che lascia il tempo che trova".

"Gli asintomatici sono pericolosi, in tutte le malattie infettive svolgono un ruolo cruciale nella biologia degli agenti patogeni per trasmettersi". Lo ha affermato Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare e virologia all'Università di Padova, intervistato a 24Mattino su Radio 24. "Una persona che sta male - ha proseguito Crisanti - sta a letto; gli agenti patogeni sfruttano il nostro comportamento per trasmettersi, sono quindi selezionati positivamente quelli che hanno fase asintomatica, è una questione di genetica e selezione naturale", ha concluso.