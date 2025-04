Virginia Giuffre, trovata senza vita in Australia l’accusatrice di Epstein

Foto Instagram (virginiarobertsrising11)

AUSTRALIA - Virginia Giuffre, nota per essere stata la prima donna a denunciare pubblicamente Jeffrey Epstein e la sua rete di traffico sessuale, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in Australia. Aveva 41 anni; il gesto estrem sarebbe avvenuto nella casa dove viveva con il marito e i tre figli, alla periferia di North Perth.



La notizia è stata confermata dai familiari, che hanno spiegato come il peso degli abusi subiti e della battaglia legale abbia segnato profondamente la sua vita. La polizia australiana è intervenuta venerdì sera nella zona di Neergabby, dove la donna è stata trovata priva di sensi. Le indagini, affidate alla Major Crime, non hanno rilevato elementi sospetti dietro la morte.



Poche settimane prima, Giuffre aveva pubblicato un post su Instagram affermando di essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Aveva parlato di insufficienza renale e dichiarato che le erano stati dati solo pochi giorni di vita dopo essere stata investita da un autobus.



Nata negli Stati Uniti, Virginia Giuffre era diventata uno dei volti simbolo nella denuncia contro Epstein, Ghislaine Maxwell e anche contro il principe Andrea, accusandoli di abusi sessuali quando era ancora minorenne.