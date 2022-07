Violenze a Jesolo, il sindaco: "Necessario aumentare la presenza delle forze ordine"

JESOLO - "La questione sicurezza impone delle riflessioni di carattere più generale e politico: siamo in campagna elettorale per le Politiche e credo che il prossimo Parlamento non potrà prescindere dall'affrontare alcune questioni urgenti. È necessario garantire la certezza della pena nei confronti di tutte quelle fattispecie che turbano la convivenza sociale: spaccio, furti, rapine".

Lo dice il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti. "Altra questione riguarda rimpatri ed espulsioni, per i quali chiediamo una linea più decisa. Infine anche un riconoscimento dello status speciale di Città Balneare, tema principe del G20 Spiagge - ricorda - . Siamo realtà che si trasformano in metropoli ma hanno strumenti e dotazioni da città di 26.000 abitanti. Ciò significa che la presenza in città delle forze dell'ordine deve essere riparametrata, ma anche che le Polizie locali devono avere la possibilità di utilizzare strumenti come, a titolo di esempio, il taser".