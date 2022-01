Violenze in famiglia, due arresti nel veneziano

VENEZIA - Due persone sono state arrestate in due distinti interventi della polizia di Venezia per maltrattamenti in famiglia.



Il primo episodio ha riguardato un giovane italiano resosi responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti dei genitori per le continue violenze fisiche esercitate. Il giovane, più volte denunciato per maltrattamenti nei confronti dei propri familiari, ha continuato a perseverare con azioni violente tutte accertate dal Commissariato di Mestre che stava monitorando la situazione, in sinergia con l'autorità giudiziaria l quale, valutata la persistente pericolosità dell'uomo, ha disposto il suo arresto.



Il secondo episodio ha riguardato invece un egiziano, nei confronti del quale il Commissariato di Mestre ha eseguito una misura cautelare a causa dei suoi comportamenti violenti nei confronti della sua ex compagna.

L'uomo, nonostante fosse stato sottoposto in passato a diverse misure cautelari, dopo la scarcerazione ha continuato ad importunare la donna ed il suo attuale compagno. Gli agenti, poi, hanno intuito che la vittima si trovava nuovamente in forte pericolo e per tale motivo l'autorità Giudiziaria ha ritenuto di dover disporre nuovamente la misura cautelare.