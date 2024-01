Violenze di genere: 14 ammonimenti in una settimana

PADOVA - Sono stati 14 gli ammonimenti del questore di Padova, Marco Odorisio, per violenza di genere in una settimana. In particolare un provvedimento di ammonimento ha riguardato un 46enne che alla fine dello scorso dicembre aveva aggredito e minacciato la moglie costringendola, in seguito all'intervento dei carabinieri, ad allontanarsi da casa insieme ai due figli minori. Un altro caso ha interessato un 55enne già recidivo per maltrattamenti, che a dicembre aveva aggredito i genitori Ammonito anche un 37enne, che dal 2018 si è reso responsabile di maltrattamenti e condotte vessatorie nei confronti della moglie la quale, all'inizio del 2024, è stata colpita con i pugni al volto. Un 37enne cinese, invece, è stato ammonito dopo l'arresto per una cruenta aggressione, davanti ai figli minori, alla moglie trovata dai carabinieri mentre girovagava per la strada, con il volto tumefatto.

Sempre per aggressione alla moglie, davanti ai figli minorenni, l'ammonimento ricevuto da un 37enne dell'Alta Padovana allontanato d'urgenza da casa per aver procurato alla compagna lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, nonché un 56enne di Padova che, rientrato a casa ubriaco, aveva aggredito la moglie che aveva accidentalmente versato sul pavimento lo yogurt. Due invece i casi di stalking: uno ad opera di una 67 enne del Piovese la quale dallo scorso novembre si era resa responsabile di ripetuti atti vessatori e minacce nei confronti di alcuni vicini di casa, arrivando ad imbrattarne la proprietà, lanciando rifiuti organici nel loro giardino. Sempre per atti persecutori è stata ammonita una 60enne della Bassa Padovana per stalking nei confronti di un'altra donna 'rea' di un rapporto extraconiugale con suo marito. La 60enne ha minacciato la vittima nel luogo di lavoro davanti a clienti e colleghi, fino a costringerla a presentare le dimissioni al titolare.