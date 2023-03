Violenze in casa riposo, il sindaco: ''Inutile il consiglio straordinario''

SAN DONA' DI PIAVE - "Con la vicinanza e il rispetto dovuti a chi è stato vittima di violenza nella Rsa cittadina, confermo la mia opinione sulla sostanziale inutilità del Consiglio Straordinario di ieri sera, voluto principalmente come palcoscenico per mettersi in mostra lucrando sulla sofferenza altrui e non come luogo per approfondire quanto è accaduto. Come era d'altronde prevedibile, visto che le indagini sono ancora in corso e molte cose non possono essere dette". Lo sostiene il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, dopo il Consiglio Comunale straordinario per affrontare il caso delle violenze subite dagli anziani nella struttura. "Prova ne è il fatto che Ulss e Regione, enti deputati alla vigilanza e controllo delle Rsa, opportunamente non erano presenti, pur se invitate - osserva -. Mi auguro che saranno chiarite presto dagli inquirenti tutte le responsabilità per i gravi e intollerabili fatti rilevati, così che ciascuno ne debba rispondere".

