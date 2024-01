Violenze alla moglie, uomo arrestato 'in differita'

VICENZA - Un arresto in 'flagranza differita', in base al nuovo Codice rosso contro le violenze di genere, è stato eseguito dalla Polizia di Vicenza nei confronti di un uomo, per le ripetute azioni violente contro la moglie. I fatti risalgono al 6 gennaio scorso ma sono stati resi noti oggi dalla Questura di Vicenza.

Gli agenti delle Volanti erano intervenuti per l'ennesima lite in famiglia. La donna era stata aggredita e schiaffeggiata dal marito appena rientrato a casa, ubriaco, davanti ai due figli minorenni. L'aggressore, un cittadino italiano di origini marocchine, 42 anni, era già stato destinatario di un ammonimento del Questore, notificatogli a ottobre. All'arrivo della Polizia è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

La donna è stata messa in contatto e assistita del centro antiviolenza, trovando ricovero insieme ai figli presso una struttura protetta. Gli investigatori, insieme alla Polizia Scientifica, hanno documentato con un report fotografico le lesioni subite dalla donna, i danni cagionati anche ai suoi occhiali, acquisiti i referti medici, assunto informazioni ulteriori per meglio delineare l'accaduto e il contesto di maltrattamenti familiari, che la donna subiva fin dal 2021. Con il coordinamento della Procura della Repubblica l'uomo è stato bloccato 48 ore dopo, e arrestato in flagranza differita, all'interno della sua stessa abitazione; è sembrato quasi incredulo del fatto che le violenze gli costassero il carcere, dove è stato condotto.