Violenza sessuale in un bus, 40enne espulso dall'Italia

VICENZA - Un 40enne di origine pakistana, regolare in Italia, verrà espulso su ordine del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. L'uomo, che si trova già al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), era stato arrestato in flagranza di reato nelle settimane scorse per violenza sessuale aggravata ed era finito in carcere. Secondo quanto ricostruito, a bordo di un autobus della linea Ftv, ha insistentemente molestato otto donne, delle quali quattro minorenni. Soccorse dagli agenti dell'Ufficio prevenzione e della Squadra Mobile, le giovani erano state accompagnate in Questura per formalizzare le querele e ricostruire il fatto. Finito davanti al giudice l'uomo era stato poi condannato ad un 1 anno e 4 mesi, con sospensione condizionale della pena. Ora è arrivata la decisione di rimandarlo nel suo Paese di origine. (ANSA)