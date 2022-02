Violenza sessuale: molesta ragazza, arrestato minore

PADOVA - La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un giovane straniero di 17 anni per violenza sessuale nei confronti di una ragazza, avvenuta un mese fa in una zona periferica di Padova.



Dopo aver tentato invano di avvicinare la giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel quartiere di San Carlo, il ragazzo l'avrebbe aggredita con violenza bloccandola, costringendola a subire baci e atti sessuali. Solo la reazione della vittima, e le sue richieste di aiuto, riuscendo infine a liberarsi, gli hanno impedito di proseguire.



Sulla base della descrizione fornita, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare il probabile sospettato, poi riconosciuto dalla vittima in foto.

Il 17enne è stato trovato anche in possesso di dosi di hashish e della somma in contanti di 430 euro, e per questa ragione denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo l'arresto, il minorenne è stato condotto all'Istituto penale per Minorenni di Treviso.