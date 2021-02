Violenza sessuale di gruppo: due arresti

VENEZIA - Due giovani di 27 e 29 anni, residenti nel Comune di Venezia, sono stati arrestati dalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia per il reato di violenza sessuale di gruppo.



I due devono scontare una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per la vicenda che risale al 2014, in una camera d'albergo del centro storico veneziano, ai danni di una turista canadese.



L'operazione ha visto impiegati gli agenti dei Commissariati di Mestre e San Marco, che hanno rintracciato i due, che sono stati condotti in carcere.