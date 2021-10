Violenza sessuale: deve scontare 7 anni, arrestato a Rovigo

ROVIGO - Un cittadino tunisino cinquantenne, che doveva scontare una pena di 7 anni per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia a Bosaro, in provincia di Rovigo, dove aveva cercato di nascondersi nella casa di alcuni connazionali. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte d'Appello di Taranto.

La pena era divenuta esecutiva il 22 ottobre scorso. Accertato che il tunisino si era trasferito nella provincia polesana, cercando di spostarsi di località per non essere individuato, la Squadra Mobile ha avviato una lunga serie di controlli e monitoraggio, fino ad individuare a Bosaro la casa dove il ricercato viveva. L'uomo è stato rintracciato in un bar del paese, tratto in arresto, e condotto alla Casa Circondariale.