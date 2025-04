Violenza nel campo di calcio: arbitro aggredito con testate

SPILIMBERGO (PORDENONE) - Sabato pomeriggio, allo stadio Giacomello di Spilimbergo, si è verificato un grave episodio di violenza durante una partita di calcio tra le squadre Juniores di Spilimbergo e Cavolano. La partita, terminata con un netto 7-0 per gli ospiti, è stata interrotta al 44° del secondo tempo quando un giocatore, già ammonito, ha commesso un fallo in area di rigore e ha ricevuto il secondo cartellino giallo, seguito dall'espulsione.

La frustrazione per il risultato ha portato il giocatore a perdere il controllo, colpendo con una testata il giovane arbitro appena maggiorenne, che è stato costretto a interrompere la partita e ricoverato in ospedale con una prognosi di cinque giorni. Questo incidente segnala un aumento della violenza anche nelle categorie giovanili, un fenomeno che preoccupa l'Associazione Italiana Arbitri. Le sanzioni sportive saranno decise dal giudice sportivo, ma il team coinvolto rischia una multa e possibili conseguenze in campionato.