Violenza in Famiglia: arrestato 45enne per abusi su due ragazzine di 10 e 12 anni

VERONA - In data 5 marzo 2025, la Polizia di Stato di Verona ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un cittadino di 45 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di due minori. Le vittime, di 10 e 12 anni, erano state sottoposte a molestie sessuali e successivamente a rapporti sessuali completi da parte del loro patrigno, che approfittava dell'assenza della madre per commettere gli abusi.



Le indagini, condotte dalla Terza Sezione della Squadra Mobile, hanno rivelato che l'uomo esercitava un controllo totale sulle ragazze, minacciandole di abbandonarle o di far loro del male se non avessero mantenuto il silenzio. Le minori hanno confermato le accuse durante un'audizione protetta, fornendo dettagli che hanno confermato la gravità degli abusi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia in carcere a causa del pericolo di reiterazione dei reati, data la gravità delle azioni e la progressione criminosa dimostrata. L'uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Montorio per scontare la pena.