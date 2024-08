Violento temporale con bomba d'acqua: strade trasformate in fiumi

ROVIGO – Un violento temporale si è abbattuto per ore sul Polesine, con particolare intensità nell'area del Delta del Po, provocando gravi allagamenti e disagi in diverse località. Tra le zone più colpite, Rosolina e Rosolina Mare hanno registrato livelli d'acqua preoccupanti, con strade trasformate in fiumi e attività commerciali in difficoltà. Anche l'isola di Albarella, i comuni di Porto Viro e Loreo hanno subito danni ingenti, con numerose strade sommerse.

Nel territorio di Rosolina Mare, una vera e propria bomba d’acqua ha fatto cadere 180 millimetri di pioggia nelle ultime 48 ore, di cui 150 millimetri solo nella mattinata di oggi. Le strade sono completamente allagate, causando disagi alla circolazione e problemi per i negozi e le attività della zona, così come per le aree di campeggio.

Anche l'isola di Albarella è stata pesantemente colpita dal temporale, con strade completamente sommerse. Il comune di Porto Viro, nell'alto Polesine, ha anch'esso subito le conseguenze del forte temporale, con strade allagate e difficoltà per i residenti. L’appello delle autorità è quello di evitare il transito nelle aree maggiormente colpite per facilitare le operazioni di soccorso e ripristino.

“Nelle ultime sei ore, ampie zone della provincia di Rovigo, in particolare Rosolina Mare e Porto Viro, sono state colpite da precipitazioni molto intense, con ben 196 millimetri di pioggia registrati in questo breve lasso di tempo,” ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Le previsioni meteo indicano tuttora la possibilità di ulteriori temporali fino alla tarda serata, con particolare attenzione alla zona del veneziano, mentre la macchina della Protezione Civile regionale è in piena attività,” ha aggiunto.

“La situazione è complessa, specialmente a Rosolina Mare e nel centro di Porto Viro, dove si registrano allagamenti diffusi in aree densamente popolate, anche da turisti. Le strade sono allagate e l’acqua fatica a defluire. Rosolina Mare era già stata pesantemente colpita dal maltempo nelle ultime 24 ore,” ha continuato Zaia.

"Alla luce della gravità degli eventi e dell’impatto sui Comuni polesani - ha annunciato il Presidente - ho dato mandato alle strutture tecniche regionali di predisporre la dichiarazione di stato di emergenza, che ho già firmato affinché venga trasmessa oggi stesso al Governo per l’adozione delle misure necessarie: DPGR n. 77 del 19 agosto 2024, ‘Eccezionali avversità atmosferiche in atto in data 19 agosto 2024 lungo la fascia costiera della provincia di Rovigo. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate’.

“La Regione Veneto ha attivato da diverse ore i gruppi di Protezione Civile di Rosolina e Porto Viro, affiancati più recentemente da cinque gruppi della Provincia di Rovigo e da unità provenienti da Venezia e Piove di Sacco. Ulteriori volontari, equipaggiati con motopompe e altre attrezzature, stanno confluendo nell’area per supportare le operazioni. Saranno impegnati nello svuotamento degli immobili allagati, nell’assistenza alla popolazione e nel monitoraggio di alberi pericolanti, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco,” ha aggiunto Zaia.

“I Vigili del Fuoco hanno ricevuto oltre 100 segnalazioni di allagamenti tra Rosolina Mare e Porto Viro, e stiamo monitorando anche la situazione dell’isola di Albarella,” ha sottolineato il Presidente, esprimendo un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai professionisti impegnati in queste ore difficili.