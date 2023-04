Violento tamponamento, nello schianto muore un automobilista

VICENZA - Un uomo morto in un uno scontro tra due auto avvenuto ieri sera lungo la Nuova Gasparona, tra Pianezze e Marostica (Vicenza). A perdere la vita un 64enne resistente proprio a Marostica, mentre la donna alla guida dell'altra utilitaria non ha riportato ferite serie ma è stata comunque ricoverata in ospedale. Le due auto coinvolte si sono scontrate per cause ancora da accertare e non si esclude che il conducente sia stato vittima di un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura. Sono in corso accertamenti sul tasso alcolemico della donna coinvolta nell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118.

Secondo una priima ricostruzione sii è trattato di un tamponamento di un'auto contro un furgone e non di uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l'uomo alla guida della Citroen C2 nonostante i soccorsi era già stato dichiarato morto dal medico del Suem. Illesa la coppia che viaggiava a bordo del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Sempre nella notte a Valbrenta di Campolongo sul Brenta (Padova) un'auto è finita contro un muro dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella (Bassano impegnati su un altro incidente), hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale.