Violento scontro tra scooter ed auto: grave un uomo

UDINE - Un uomo di circa 60 anni di età è rimasto gravemente ferito sabato pomeriggio a seguito di un incidente stradale accaduto in via XXV Aprile nel territorio del comune di Manzano UD. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e una vettura.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote. Dopo la chiamata di allarme, giunta al numero unico di emergenza Nue 112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie per la ferita importante riportata a una gamba.