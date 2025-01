Violento scontro tra due auto: c'è una vittima

PADOVA - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo ieri sera, 17 gennaio 2025, a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova, provocando la morte di un uomo e il ferimento di una donna. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21:30, coinvolgendo due automobili: una Toyota Yaris e una Mini Cooper. I vigili del fuoco, giunti rapidamente dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l'area e hanno lavorato per estrarre la conducente della Mini Cooper, rimasta incastrata all'interno del veicolo. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Purtroppo, il conducente della Toyota Yaris, un uomo di 59 anni, N.G., è stato dichiarato morto sul posto dal personale medico intervenuto. I carabinieri hanno quindi deviato il traffico per consentire le operazioni di soccorso e hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alla mezzanotte, lasciando la comunità locale in stato di shock per l'accaduto. Gli inquirenti stanno ora analizzando le circostanze che hanno portato a questo tragico scontro, mentre i familiari delle vittime affrontano un momento di grande dolore.