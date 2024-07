Violento scontro tra cinque auto, coinvolti anche carabinieri

ERACLEA (VENEZIA) - Sono cinque le auto coinvolte in due incidenti collegati tra loro che si sono verificati la notte scorsa a Eraclea, sul litorale veneziano. Dopo un primo impatto con tre vetture - che ha portato al ferimento lieve di una giovane di San Donà di Piave (Venezia) - sul posto sono giunti i militari, per svolgere i rilievi.

Pochi istanti più tardi, la vettura di servizio è stata centrata da un'altra auto di passaggio che non si era accorta della presenza di ben quattro macchine sulla carreggiata: non ci sono state conseguenze per i militari dell'Arma, che erano appena scesi dall'abitacolo. Sul posto hanno operato, per circa tre ore, anche la polizia locale, il 118, e i vigili del fuoco.