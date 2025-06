Violento scontro tra auto e moto, centauro elitrasportato a Mestre

VENEZIA - Un violento incidente si è verificato questa mattina a Stigliano di Santa Maria di Sala, lungo la strada regionale 515 Noalese, coinvolgendo una auto e una moto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, con il motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Mestre in condizioni gravi.



L’impatto è avvenuto intorno alle 8 all’incrocio tra via Tintoretto e la Noalese. La vettura, una Fiat 500 L bianca guidata da una giovane donna, stava immettendosi sulla regionale in direzione Noale, mentre la Kawasaki Ninja bianca percorreva la Noalese verso Padova. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati violentemente.



Dopo l’urto, il motociclista è rimasto a terra con la moto accartocciata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mirano, la Polizia Locale di Santa Maria di Sala, i vigili del fuoco e il Suem con ambulanza e automedica. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato al campo sportivo di Stigliano, dove un elicottero del Suem lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Angelo di Mestre. Anche la conducente dell’auto è stata soccorsa e portata in ospedale.

Le identità dei feriti non sono ancora state rese note, si tratta di due giovani. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico, con la Noalese bloccata dalla località Tre Ponti fino al semaforo del centro di Stigliano. La viabilità è tornata regolare solo dopo le 10, al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi.