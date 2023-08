Violento scontro tra auto e furgone, feriti i conducenti

TRIBANO (PADOVA) - Poco dopo le 18:30, di ieri, martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini a Tribano per lo scontro tra un’auto e un furgone: feriti seriamente i due conducenti.

I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto un anziano rimasto incastrato nell’abitacolo, l’uomo è stato stabilizzato sai sanitari e trasferito in ospedale. Ferito anche l’autista del furgone, che è stato assistito dal personale del 118 e pure lui trasferito in ambulanza in pronto soccorso. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.