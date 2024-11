Violento scontro tra auto e camion, c'è una vittima

SAONARA (PADOVA) - Un grave incidente stradale ha funestato la giornata di oggi, 11 novembre. Intorno alle 13, lungo la strada dei Vivai, un'auto e un camion sono stati protagonisti di uno scontro violento che è costato la vita al conducente della vettura, un uomo di 59 anni. La vittima è deceduta sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del Suem 118, prontamente giunto sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dello schianto potrebbe essere stata una manovra pericolosa, ma le dinamiche precise sono ancora al vaglio della polizia locale, che sta conducendo i rilievi per chiarire l'accaduto. La strada dei Vivai, già congestionata in condizioni normali, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, provocando lunghe code e disagi alla circolazione.