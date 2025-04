Violento scontro sulla statale, due feriti: uno è grave

CALALZO DI CADORE (BELLUNO) – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 14 aprile, lungo la Strada Statale 51 bis in località Calalzo di Cadore. Intorno alle 9:30, un pick-up si è scontrato frontalmente con un autocarro con rimorchio che trasportava tronchi di legno.



L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di due persone a bordo del mezzo più leggero. Una di loro è rimasta incastrata tra le lamiere in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Pieve di Cadore, che hanno estratto i feriti dall’abitacolo del pick-up, fortemente danneggiato. I due uomini sono stati affidati alle cure del Suem 118: uno di loro è stato ricoverato in codice rosso.



La circolazione stradale è stata interrotta per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. I carabinieri hanno deviato il traffico e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Presenti anche gli operatori di Anas per la pulizia della carreggiata e il ripristino della sicurezza.