Violento scontro sulla provinciale: due feriti liberati dalle lamiere

VENEZIA - Un grave incidente si è verificato ieri mattina, giovedì 8 maggio, intorno alle ore 11, sulla SP74 in via Aldo Moro a San Michele al Tagliamento (Venezia), dove due automobili si sono scontrate violentemente causando il ferimento di entrambi i conducenti.



A seguito dell’impatto, uno dei veicoli è finito fuori carreggiata e i due guidatori sono rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli. Per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Portogruaro e Latisana, che hanno utilizzato cesoie idrauliche e altri strumenti per mettere in sicurezza le persone coinvolte.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente per le prime cure e il trasporto in ospedale. La polizia locale ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente, che al momento è ancora al vaglio. Le prime ipotesi indicano un possibile errore di valutazione o una mancata precedenza.



Durante le operazioni di soccorso e rilievo, la circolazione sulla strada è stata temporaneamente interrotta, causando rallentamenti e disagi alla viabilità locale. L’intervento dei soccorritori si è concluso poco dopo mezzogiorno, con la rimozione dei veicoli e la bonifica dell’area.