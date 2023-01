Violento scontro frontale: un morto

CORMONS, GORIZIA - Un uomo, di circa 60 anni, di cui non sono state fornite le generalità, in attesa di informare la famiglia, è morto in uno scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina lungo la strada regionale 56, a Cormons (Gorizia), nel tratto urbano che prende il nome di via Isonzo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone, rimaste illese. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, attivati subito dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg, le due vetture sono entrate in rotta di collisione a velocità sostenuta. Inviate immediatamente dagli infermieri un'ambulanza, proveniente da Cormons, e un'automedica, di stanza a Gradisca d'Isonzo. Attivato anche l'elisoccorso che, però, non è potuto decollare per le avverse condizioni meteo: sulla zona c'era scarsa visibilità. Sul posto operano anche i Vigili del fuoco per supportare i soccorsi e bonificare la carreggiata.