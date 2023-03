Violento schianto tra due auto: una finisce fuori strada

VENEZIA - Intervento dei vigili del fuoco alle 7:15 di stamattina per un incidente stradale che ha coinvolto due auto, di cui una finita nel fosso sottostante, sulla SS14 via Triestina, a Quarto d’Altino (VE). All’arrivo sul posto la squadra del comando di Mestre e di San Donà hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due autisti erano già fuori dai veicoli assistiti dal personale sanitario del 118. In corso la rimozione dei mezzi con l’ausilio dell’autogru.