Violento schianto tra due auto lungo il viale

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti alle 07:30 di oggi, lunedì, in Viale Libertà, a Pordenone, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Arrivata sul posto la squadra dei pompieri, in sinergia con il personale 118, ha soccorso dei feriti e messo in sicurezza dello scenario. Le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite lievi e sono state soccorse. Sul posto dell’incidente, con vigilii del Fuoco e 118, anche la polizia municipale di Pordenone.