Violento schianto tra auto, una vettura finisce sotto il piano stradale

PADOVA - Schianto tra auto: due i feriti. Alle 18:20, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a Saletto in provincia di Padova per un incidente stradale tra due auto di cui una finita fuoristrada sotto il piano stradale: due feriti. I pompieri arrivati da Este, hanno estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo, che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118. Tutti e due i conducenti sono stati trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.