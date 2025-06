Violento schianto tra auto e trattore, ferito trasportato in ospedale

UDINE – Nella mattinata di venerdì 6 giugno, intorno alle 10:30, un violento scontro ha coinvolto una Fiat Panda e un trattore agricolo con rimorchio in via dei Molini, all’altezza del civico 35. Secondo le prime ricostruzioni, l’87enne alla guida della Panda si stava immettendo sulla carreggiata quando è avvenuto l’impatto con il mezzo agricolo.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando di Udine e del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che hanno messo in sicurezza la scena e hanno dovuto aprire le porte bloccate dell’auto per estrarre il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.



La Polizia Locale di Sedegliano ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e ha gestito il traffico, che ha subito rallentamenti nella zona.

Le condizioni dell’anziano rimangono serie, mentre le autorità continuano le indagini per accertare con precisione le cause dello scontro.