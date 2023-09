Violento schianto sulla statale: 33enne in condizioni critiche

STANGHELLA (PADOVA) - Intervento dei #vigilidelfuoco stamattina per un incidente tra due mezzi pesanti e due auto sulla SS16. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, le squadre di Este e Rovigo hanno prestato soccorso ai tre feriti, affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Lotta tra la vita e la morte un uomo di 33 anni residente a Solesino. Traffico in tilt lungo la SS16. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 12. Sono arrivati sul luogo dell'emergenza i sanitari del Suem 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco con più mezzi e uomini. In totale i feriti sono tre.