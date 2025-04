Violento schianto frontale: quattro feriti, coinvolto anche un bambino

TORRE DI MOSTO (VENEZIA) – Violento incidente ieri sera, poco dopo le 20, all’incrocio tra via Enrico Fermi e via Triestina. A scontrarsi, in un impatto semi frontale, sono state una Ford Fiesta e una Volkswagen Golf, con un bilancio complessivo di quattro feriti, tra cui un bambino.



Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, arrivate da San Donà di Piave, Portogruaro, Caorle e Cavallino-Treporti. I vigili del fuoco di San Donà hanno lavorato a lungo per liberare i feriti rimasti intrappolati nelle lamiere e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.



Due persone, tra cui il minore, sono state trasportate all’ospedale di San Donà, mentre gli altri due feriti, in condizioni più serie, sono stati trasferiti all’ospedale di Portogruaro.



I Carabinieri di Portogruaro hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dello scontro. A seguito dell’impatto, sono intervenuti anche i tecnici di E-distribuzione per la messa in sicurezza di un lampione e di una cassetta elettrica danneggiati nell’urto.