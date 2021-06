Violento nubifragio nel Bellunese, vigili del fuoco al lavoro

BELLUNO - Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri, sabato 5 giugno, sul territorio del bellunese. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per far fronte all’emergenza di allagamenti e dissesti stradali a causa delle forti e intense piogge.



Un intervento anche in località Marisiga a seguito di un incidente stradale con una persona ferita e tra Zei e Tisoi sempre nel capoluogo per un'auto rimasta bloccata a causa dell’ingrossamento del corso d’acqua. OT