Violento incidente nautico in laguna: ma è un'esercitazione

VENEZIA - Si è svolta oggi alle Bocche di Porto di Malamocco l’esercitazione SEASUBSAREX 2025, promossa dalla Direzione Marittima - 9° MRSC di Venezia, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e di numerose altre forze dell’ordine e soccorso.



L’esercitazione ha simulato un incidente nautico coinvolgendo due imbarcazioni con persone ferite, disperse e alla deriva, mettendo alla prova l’efficienza della comunicazione radio e la gestione coordinata delle operazioni di soccorso in mare.



Per i Vigili del Fuoco, la sala operativa di Mestre ha mobilitato il Distaccamento di Venezia, quello del Lido, il nucleo sommozzatori, il nucleo nautico portuale e il Reparto Volo. All’esercitazione hanno partecipato anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale di Venezia, il SUEM118 – ULSS3 Serenissima e il personale torre piloti del Porto di Venezia.

L’area dell’esercitazione è stata ripresa dai droni del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto, documentando le complesse operazioni di soccorso in un ambiente marino impegnativo.

Questa attività rappresenta un momento fondamentale per testare e migliorare la capacità di risposta coordinata alle emergenze nautiche, garantendo la sicurezza in un’area strategica come quella del Porto di Venezia.