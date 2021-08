Violento incidente a Jesolo, ferite sei persone

JESOLO - Schianto tra una Volkswagen Golf e una Renault Megane domenica mattina in via John Lennon.

Sei le persone rimaste ferite, tra cui un pedone coinvolto nella fuoriuscita dei mezzi.



Sul posto sono prontamente giunti i pompieri dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza le auto e prestato i soccorsi congiuntamente al personale del SUEM.

Per due feriti è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre altri 4 sono stati medicati sul posto dai sanitari.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.