Violento frontale, tre feriti tra cui madre e figlio

GUARDA VENETA (ROVIGO) - Grave frontale martedì a Guarda Veneta, in provincia di Rovigo, madre e figlio all’ospedale.

Lo schianto tra un Fiat Doblò condotto da un rodigino di 37 anni, rimasto ferito e portato in ambulanza a Rovigo, ed una Jeep Renegade condotta dalla donna, al suo fianco il figlio è accaduto alle 16.30 lungo via Eridania est.



La donna, 45 anni, e il figlio di 10 anni sono stati elitrasportati all’Ospedale di Rovigo, non sono in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della stazione di Guarda Veneta, i Vigili del fuoco ed il Suem 118.