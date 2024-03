Violento frontale tra due auto: conducente rimane incastrato tra le lamiere

Foto Vigili del Fuoco

VERONA - Intervento dei vigili del fuoco oggi, poco dopo le 12:30, sulla SP17 in via XX Settembre, a Monteforte d'Alpone (VR) per un incidente stradale tra due auto: una persona ferita.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Caldiero, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno estratto dalle lamiere il conducente di una delle due vetture per poi affidarlo alle cure del personale sanitario che, dopo averlo stabilizzato, lo ha elitrasportato in ospedale. Trasportato in ospedale, ma solo per accertamenti, anche l'altro conducente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.30. Sul posto anche i carabinieri per le indagini sulle dinamiche del sinistro.