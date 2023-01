Violento frontale tra auto: due feriti gravi

UDINE - Grave incidente sabato nel tardo pomeriggio, lungo la regionale 463, nel territorio di Majano, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale; due le persone ferite. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112, gli infermieri hanno inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco. Una persona è stata trasportata in volo con l'elicottero, con infermiere a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra, in condizioni più gravi, è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso di Udine con l'ambulanza con a bordo il medico dell'elisoccorso.