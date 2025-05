Violento frontale tra auto e camion: un ferito

PADOVA - Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 12:30 di giovedi 29 maggio per un incidente frontale sulla SS Romea, al km 104, tra un'auto e un mezzo pesante nel comune di Codevigo (PD): lievemente ferito un uomo.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal distaccamento di Piove di Sacco ha messo in sicurezza i mezzi mentre il personale sanitario del Suem 118 ha prestato soccorso al conducente dell'auto rimasto lievemente ferito. Illeso l'autista del camion.



Sul posto la polizia stradale e i carabinieri per i rilievi del sinistro e per la gestione del traffico.

L'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle 14.