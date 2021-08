Violento frontale, muore a 24 anni

BELLUNO - Questa mattina, sabato 21 agosto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Belluno sono stati allertati alle ore 4.40 per un incidente stradale in località Molinello, al km 3 della strada provinciale 1 Bis nel comune di Borgo Valbelluna.



I vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Feltre, hanno provveduto ad estrarre gli occupanti in collaborazione con i sanitari presenti sul posto e a mettere in sicurezza le autovetture. A seguito dello scontro, purtroppo, ha perso la vita un occupante delle due autovetture.



L’intervento è terminato alle ore 8.30 circa. Nello schianto frontale è morto sul colpo il conducente di un'Alfa Mito, Ernesto Tessaro, 24 anni di Cesio Maggiore. Ferito l'autista di una Golf, 38enne residente ad Alano di Piave.