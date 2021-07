Violento frontale: grave 20enne

VICENZA - Violento frontale questa mattina verso le 7 in via Maestri del Lavoro a Schio, in provincia di Vicenza. Lo schianto è avvenuto tra un camion e una Volkswagen Golf: ad avere la peggio un 20enne poi liberato dalle lamiere contorte dell'auto dai pompieri del locale distaccamento.



Stabilizzato sul posto dal personale sanitario del SUEM, è stato ricovero in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.