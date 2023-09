Violento frontale: ferito in maniera grave un ragazzo di 23 anni

DARDAGO, BUDOIA (PORDENONE) - Nel pomeriggio del 27 settembre 2023, grave incidente a Dardago, nel comune di Budoia (Pordenone), ha coinvolto due autovetture che si sono scontrate frontalmente. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone, giunti sul luogo dell'incidente con una squadra della sede centrale e una del distaccamento di Maniago, insieme al funzionario di guardia e al capo turno. I soccorritori hanno liberato due persone incastrate nelle auto, utilizzando pinze, divaricatori e pistoni idraulici per estrarle con cautela.

I feriti sono stati liberati dalle lamiere e affidati al personale sanitario presente sul posto. Le squadre mediche, supportate da ambulanze e da un elicottero sanitario, hanno fornito le prime cure necessarie e poi trasportato i pazienti all'ospedale per ulteriori trattamenti. Un giovane di 23 anni di Polcenigo, identificato con le iniziali I.B., ha riportato le ferite più gravi nell'incidente ed è attualmente ricoverato in condizioni molto critiche. Le cause dell'incidente sono al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti, con i Carabinieri sul luogo per raccogliere informazioni e determinare le dinamiche dell'accaduto. Dopo il completamento delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.