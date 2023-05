Violento frontale, feriti due automobilisti: uno ricoverato con l'elicottero

PORDENONE - Questa mattina, intorno alle ore 8, un grave incidente stradale ha coinvolto due automobilisti nel territorio comunale di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, precisamente all’incrocio tra via Frattina e via dell’Industria. Le due persone coinvolte hanno riportato ferite di diversa entità e sono state soccorse dal personale medico infermieristico. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, in particolare dai Carabinieri della Compagnia di Pordenone. Al momento, si sa che due vetture si sono scontrate frontalmente, causando danni e ferite ai conducenti. Dopo aver ricevuto la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno inoltrato la richiesta alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza da Azzano Decimo e un elisoccorso per soccorrere le vittime. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso. La vittima, pur ferita, si trovava in condizioni stabili e coscienti. L’altra persona è stata invece trasportata all’ospedale di San Vito al Tagliamento in ambulanza per la cura di ferite meno gravi. I Vigili del fuoco sono stati attivati per intervenire sull’incidente e hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario, garantendo un soccorso tempestivo e coordinato alle persone coinvolte.