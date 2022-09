Violento frontale, auto finisce sopra il guardrail: due feriti

BREGANZE (VICENZA) - Auto esce di strada e finisce sopra il guard-rail. Alle 18:15, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Gasparona a Breganze in provincia di Vicenza nei pressi dello stabilimento Laverda per scontro frontale tra un’Alfa Romeo Giulia e una Fiat 500, di cui una finita sopra il guardrail: feriti i due conducenti.



I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del SUEM al soccorso dei due autisti che sono stati presi in cura dai sanitari e trasferiti in ospedale.



I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.