Violento botto tra tre auto: una rimane su una fiancata

BUTTRIO (UDINE) - Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 giugno, intorno alle 18:15, un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture in Via Cividale a Buttrio. Uno dei veicoli si è ribaltato su un fianco, bloccando la carreggiata e creando una situazione di pericolo per gli altri automobilisti.



L’intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza il mezzo ribaltato, evitando rischi di incendio o ulteriori collisioni. Per estrarre il conducente ferito è stato necessario tagliare il parabrezza, unica via di uscita sicura in quel momento.

Il ferito è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno rimosso i detriti e verificato le condizioni delle altre due auto coinvolte.



Durante le operazioni, la viabilità su Via Cividale ha subito rallentamenti e deviazioni, con il traffico tornato regolare solo dopo la conclusione degli interventi.

Le forze dell’ordine sono ora impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.