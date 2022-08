Violenta rissa a Venezia, botte e sediate tra I tavoli dei bar 

VENEZIA - Una violenta rissa è avvenuta a Venezia nella zona di Rialto, in Campo Vienna, tra ragazzi, pare tutti veneziani, che si sono picchiati a mani nude ed anche con l'uso di sedie, in mezzo ai tavolini dei locali della movida notturna.

L'episodio, ripreso in un video, diventato virale sui social, è accaduto domenica sera, ed ora la polizia locale sta indagando per arrivare all'identificazione dei responsabili, come riferito dal comandante Marco Agostini. "L'episodio - spiega - è avvenuto domenica scorsa in serata, attorno alle 10.30 in campo Bella Vienna, a Rialto.

Stiamo indagando per verificare l'accaduto e identificare tutti i responsabili della rissa". Nelle immagini del video si vede, tra l'altro, un facinoroso che prende a calci un uomo già a terra, mentre un altro lo si vede colpire violentemente un avversario con una sedia. Il pronto intervento di una pattuglia dei vigili ha fatto sì la rissa non degenerasse ulteriormente, riportando la calma. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di giovani veneziani entrati in colluttazione tra loro.