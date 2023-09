Violenta rapina nella villa del commercialista: feriti padre e figlia

PADOVA - Una violenta rapina è avvenuta la scorsa notte a Mortise, tranquillo quartiere di Padova. Un ladro con il volto travisato ha forzato la porta di casa di un commercialista. All'interno dell'abitazione c'era la figlia del padrone di casa, che stava dormendo sul divano, e il padre, svegliato dai rumori. Il malvivente ha sfondato la porta d'ingresso a spallate, sorprendendo la giovane donna.

Nel tentativo di difendersi, il padre è sceso dalle scale per affrontare il ladro. Tuttavia, il criminale ha estratto un coltello e ha colpito l'uomo alle braccia, infliggendo ferite gravi. Nel frattempo, ha tirato un pugno in faccia alla ragazza, causandole una ferita al labbro. Dopo l'aggressione, il malvivente è fuggito. Le forze dell'ordine sono state allertate immediatamente e stanno conducendo un'indagine per individuare e catturare il colpevole, come segnala il Gazzettino. Il padrone di casa, gravemente ferito alle braccia, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo, la figlia è stata portata in ospedale, dove è stata ricucita alla ferita al labbro.