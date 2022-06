Violenta lite a Loria, 26enne ferito al volto probabilmente con una bottiglia di vetro

LORIA - Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sulla violenta lite, scaturita pare per futili motivi, fra due soggetti, nella notte tra venerdì e sabato, in un locale all'aperto di Loria. Un 26enne, gia’ noto alle Forze dell’Ordine, e’ stato colpito con un oggetto contundente, forse una bottiglia di vetro, da un individuo in corso di identificazione successivamente allontanatosi.

La vittima ha riportato ferite lacero contuse al volto per le quali ricorreva dapprima alle cure dei sanitari dell'ospedale di Bassano del Grappa e quindi di Vicenza. Non corre pericolo di vita. Al vaglio dei militari dell’Arma testimonianze e riprese dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti in zona.

