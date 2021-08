Violenta grandinata questa domenica mattina

PORDENONE - Violenta grandinata nella mattinata di oggi, domenica 1 agosto su una fascia del pordenonese tra i comuni di Fiume Veneto, Azzano Decimo e Chions.

Un quarto d’ora di tempesta violentissima con chicchi che hanno raggiunto anche gli 80 millimetri di diametro, grandi quanto una pallina da tennis.



Le richieste di aiuto al comando locale dei vigili del fuoco sono iniziate già prima delle 7.30 da Fiume Veneto. Colpito in modo particolare al tetto una fabbrica di via Molino, oltre che da Chions e Azzano decimo, con danni registrati a fienili di ampie dimensioni.

Nel corso delle ore una decina di altre richieste di soccorso sono giunte da Bannia e Praturlone, sempre per danni alla copertura di edifici, sia di abitazioni sia di aziende e anche alle auto in sosta.