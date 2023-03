Violate di norme sulla sicurezza, Guardia Costiera ferma una nave

TRIESTE - Il personale ispettivo della Capitaneria di porto di Trieste ha proceduto al fermo amministrativo di un'unità mercantile straniera in sosta nel porto, una motonave da carico generale battente bandiera delle Marshall Island, per violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione. Dopo dieci ore di ispezione dettagliata sotto il regime del "Port State Control", sono emerse 8 gravi violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino, come rende noto la stessa Guardia Costiera precisando che la maggior parte delle violazioni riguardano le dotazioni antincendio e la preparazione nelle procedure di emergenza da parte dei marittimi imbarcati, secondo quanto stabilito dal codice internazionale "International Safety Management" (ISM). La nave per riprendere la navigazione dovrà risolvere, prima della partenza, tutte le anomalie riscontrate. Dall'inizio dell'anno sono state già sottoposte a ispezione "Port State Control"25 unità mercantili straniere, 4 delle quali fermate per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino.