Vino, legge approvata dall'Irlanda va bene per la Commissione Europea

IRLANDA - La legge approvata dall'Irlanda che prevede l'etichettatura delle bevande alcoliche, vino incluso, con avvertimenti sul presunto rischio sanitario associato al consumo, per la Commissione Europea "va bene". Lo confermano all'Adnkronos fonti Ue, richiamando poi la posizione che la Commissione ha già trasmesso al Parlamento. Con il piano europeo di lotta contro il cancro, la Commissione vuole "lavorare per introdurre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche. Questa iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sui rischi per la salute associati al consumo di alcol e consentire ai consumatori di prendere decisioni informate. Attualmente sono in corso i lavori preparatori e la raccolta delle prove. Nell'ambito del piano contro il cancro, la Commissione ha inoltre annunciato l'intenzione di proporre l'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche".

"Questa iniziativa - prosegue la Commissione - è stata incorporata nella revisione del regolamento Ue 1169/20112, avviata nell'ambito della strategia 'Dal produttore al consumatore'. Come per tutte le proposte legislative, è attualmente in preparazione una valutazione d'impatto per questa revisione. Si basa su prove scientifiche fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro comune di ricerca e su consultazioni con cittadini, portatori di interessi e indagini mirate con Stati membri, imprese, piccole e medie imprese e consumatori/organizzazioni sanitarie". Il disegno di legge è stato notificato dall'Irlanda alla Commissione il 21 giugno scorso. Tecnicamente, il ddl è stato valutato alla luce del regolamento sulle informazioni sugli alimenti per i consumatori (Fic) per quanto riguarda la formulazione delle avvertenze sanitarie obbligatorie, e ai sensi della procedura Smtd (direttiva sulla trasparenza del mercato unico), per quanto riguarda la presentazione delle indicazioni obbligatorie già armonizzate a livello comunitario (valore energetico e grado alcolico). La notifica ai sensi della Smtd offre alla Commissione e agli altri Stati membri l'opportunità di commentare i progetti di regole tecniche, entro tre mesi. E' uno strumento preventivo, che mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno e ad affrontare potenziali problemi prima dell'adozione di una legge.

Croazia, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Ungheria, Polonia, Grecia, Lettonia e Danimarca hanno reagito con commenti e/o pareri circostanziati, per esprimere le loro opinioni su alcuni aspetti del disegno di legge dell'Irlanda. La Commissione non ha emesso una reazione formale al progetto di regolamento, ai sensi della sezione 12 del Public Health Alcohol Act del 2018. Le autorità irlandesi hanno rispettato le norme di standstill imposte dall'articolo 6 della direttiva 2015/1535 e hanno sospeso l'adozione del progetto di legge inizialmente per tre mesi (fino al 22 settembre 2022), successivamente prorogati di altri tre mesi, vale a dire fino al 22 dicembre 2022, a causa dell'emissione di pareri circostanziati da parte di alcuni Stati membri. Ora, essendo scaduto il termine sospensivo, le autorità nazionali possono adottare la legge. La procedura ai sensi del regolamento Fic prevede che lo Stato membro possa adottare la misura prevista solo tre mesi dopo la notifica, a condizione che non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione, parere negativo che la Commissione non ha emesso, perché, appunto, per l'esecutivo comunitario le norme irlandesi vanno "bene".